Хавбек ФК "Львів": В Україні відчуваю себе захищеним від коронавірусу

Півзахисник футбольного клубу "Львів" Рафаель Сабіно дос Сантос або просто Сабіно поділився думкою про ситуацію з коронавірусів в Україні.

Бразильський гравець заявив, що в Україні він захищений від цього захворювання, повідомляє Dynamomania.

"В Україні відчуваю себе захищеним від коронавірусу. У Львові перебуваю зі своєю сім'єю, тому думок про повернення до Бразилії на період карантину у мене не виникало. Та й до того ж у нашій країні нині дуже складна ситуація з пандемією", - заявив Сабіно.

Фото: dynamomania.com.