"Челсі" уклав контракт з форвардом "Лейпцига" Тімо Вернером

Футбольний нападник німецького клубу "Лейпциг" Тімо Вернер продовжить кар'єру в англійському "Челсі".

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

"До кінця нинішнього сезону Бундесліги 24-річний футболіст залишиться в "Лейпцигу". Після успішного проходження медичного огляду у липні Вернер приєднається до "Челсі".

"Я радий, що підписав контракт із "Челсі" і приєднався до цього чудового клубу. Хонечно подякувати "Лейпцигу" та уболівальникам за чотири фантастичних роки. З нетерпінням очікую на наступний сезон", - сказав Вернер.

У сезоні-2019/2020 футболіст провів за німецьку команду 43 матчі, забив 32 м'ячі і зробив 13 результативних передач.

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Німецькі та британські ЗМІ стверджують, що контракт укладено на п'ять років. Трансфер обійдеться "Челсі" в 47,5 млн фунтів. Футболіст зароблятиме приблизно 170 тисяч фунтів на тиждень.

Фото: Getty Images.