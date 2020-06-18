"Челсі" уклав контракт з форвардом "Лейпцига" Тімо Вернером
Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.
"До кінця нинішнього сезону Бундесліги 24-річний футболіст залишиться в "Лейпцигу". Після успішного проходження медичного огляду у липні Вернер приєднається до "Челсі".
"Я радий, що підписав контракт із "Челсі" і приєднався до цього чудового клубу. Хонечно подякувати "Лейпцигу" та уболівальникам за чотири фантастичних роки. З нетерпінням очікую на наступний сезон", - сказав Вернер.
У сезоні-2019/2020 футболіст провів за німецьку команду 43 матчі, забив 32 м'ячі і зробив 13 результативних передач.
Німецькі та британські ЗМІ стверджують, що контракт укладено на п'ять років. Трансфер обійдеться "Челсі" в 47,5 млн фунтів. Футболіст зароблятиме приблизно 170 тисяч фунтів на тиждень.
Фото: Getty Images.