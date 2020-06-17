Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА пройде 10 липня

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) запланував жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2019/2020 на 10 липня.

Про це повідомляє французька спортивна газета L'Équipe.

Додамо, що фінальний етап турніру, який через пандемію коронавірусу перервали у березні, дограють у Лісабоні у форматі "фіналу восьми" у серпні. Виконком УЄФА має затвердити ці рішення.

До 1/4 фіналу вже вийшли клуби "Аталанта" (Італія), "Атлетико" (Іспанія), "ПСЖ" (Франція) та "Лейпциг" (Німеччина). Ще чотири учасники визначаться у матчах-відповідях 1/8 фіналу. Ігри "Ювентус" (Італія) - "Ліон" (Франція), "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія), "Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) і "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія) пройдуть 7-го та 8 серпня.

Чвертьфінали відбудуться 12-15 серпня, півфінали - 18-19 серпня, фінал запланований на 23 серпня.

Фото: uefa.com.