Дуелунд вивів

Дуелунд вивів "Динамо" у фінал Кубка України з футболу

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Укрінформ
Футболісти київського "Динамо" стали у середу, 17 червня, першими фіналістами Кубка України сезону-2019/2020. 

У передмісті Ужгорода підопічні Олексія Михайличенка перемогли у півфіналі турніру закарпатську команду "Минай" - 2:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі на 9-й та 39-й хвилинах забив данський легіонер динамівців Міккель Дуелунд. 

На 27-й хвилині іспанець Фран Соль ("Динамо") не реалізував пенальті.

Матч обслуговувала суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА харків'янкою Катериною Монзуль.

Нагадаємо, "Динамо" на шляху до півфіналу залишило за бортом турніру донецький "Шахтар"- 2:1 та "Олександрію" - 1:0.

"Минай" вибив зі змагань "Калуш" - 2:1, "Волинь" (Луцьк) - 1:0, "Львів" - 2:0 та "Інгулец" (Петрове) - 1:1 (пенальті - 6:5).

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Другу путівку у фінал 24 червня розіграють "Маріуполь" та полтавська "Ворскла".

Фінальний матч Кубка України-2020 відбудеться 8 липня на "Арені Львів".

На фото: Дуелунд/dynamo.kiev.ua.

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