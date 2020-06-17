Дуелунд вивів "Динамо" у фінал Кубка України з футболу
У передмісті Ужгорода підопічні Олексія Михайличенка перемогли у півфіналі турніру закарпатську команду "Минай" - 2:0, повідомляє Укрінформ.
М'ячі на 9-й та 39-й хвилинах забив данський легіонер динамівців Міккель Дуелунд.
На 27-й хвилині іспанець Фран Соль ("Динамо") не реалізував пенальті.
Матч обслуговувала суддівська бригада на чолі з арбітром ФІФА харків'янкою Катериною Монзуль.
Нагадаємо, "Динамо" на шляху до півфіналу залишило за бортом турніру донецький "Шахтар"- 2:1 та "Олександрію" - 1:0.
"Минай" вибив зі змагань "Калуш" - 2:1, "Волинь" (Луцьк) - 1:0, "Львів" - 2:0 та "Інгулец" (Петрове) - 1:1 (пенальті - 6:5).
Другу путівку у фінал 24 червня розіграють "Маріуполь" та полтавська "Ворскла".
Фінальний матч Кубка України-2020 відбудеться 8 липня на "Арені Львів".
На фото: Дуелунд/dynamo.kiev.ua.