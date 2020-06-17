Маркевич поєднуватиме роботу в "Русі" та УАФ

Мирон Маркевич поєднуватиме роботу консультанта тренерського штабу львівського "Руха" та посаду керівника комітету національних збірних Української асоціації футболу.

Заслужений тренер України поки не планує очолювати команду на постійній основі, повідомляє Meta Ratings.

"Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в курсі того, що я допомагатиму "Руху". Я поставив його до відома. Взагалі-то я тренер і не планую забувати цю професію. Навпаки, в "Русі" освіжу тренерські навички на практиці. Чи очолюватиму "Рух" на постійній основі? З президентом клубу у нас була домовленість про співпрацю до кінця чемпіонату. Що буде потім, побачимо. Кидати роботу в асоціації не входить у мої плани, просто нині поки немає міжнародних матчів збірних. Восени будуть ігри головної команди країни, Ліга націй, потім Євро у 2021 році. Треба завершити те, що було розпочато раніше", - заявив тренер.

Нагадаємо, Маркевич став консультантом тренерського штабу "Руха" у понеділок. У цій ролі він допомагатиме новому наставнику львівської команди Івану Федику, який змінив на посаді Юрія Бакалова.

Після 19-ти турів "Рух" очолює турнірну таблицю Першої ліги, випереджаючи на очко луцьку "Волинь".

Фото: fcrukh.com.