Маркевич поєднуватиме роботу в "Русі" та УАФ
Заслужений тренер України поки не планує очолювати команду на постійній основі, повідомляє Meta Ratings.
"Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в курсі того, що я допомагатиму "Руху". Я поставив його до відома. Взагалі-то я тренер і не планую забувати цю професію. Навпаки, в "Русі" освіжу тренерські навички на практиці. Чи очолюватиму "Рух" на постійній основі? З президентом клубу у нас була домовленість про співпрацю до кінця чемпіонату. Що буде потім, побачимо. Кидати роботу в асоціації не входить у мої плани, просто нині поки немає міжнародних матчів збірних. Восени будуть ігри головної команди країни, Ліга націй, потім Євро у 2021 році. Треба завершити те, що було розпочато раніше", - заявив тренер.
Нагадаємо, Маркевич став консультантом тренерського штабу "Руха" у понеділок. У цій ролі він допомагатиме новому наставнику львівської команди Івану Федику, який змінив на посаді Юрія Бакалова.
Після 19-ти турів "Рух" очолює турнірну таблицю Першої ліги, випереджаючи на очко луцьку "Волинь".
Фото: fcrukh.com.