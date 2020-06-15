Головним тренером ФК "Рух" став Федик, Маркевич - консультант

На сьогодняшньому тренуванні футболістів "Руха" президент львівського клубу Григорій Козловський познайомив команду з новим наставником.

Ним став 32-річний фахівець Іван Федик, повідомляє офіційний сайт ФК "Рух".

"Федик працював у штабі двох колишніх головних тренерів Леоніда Кучука та Юрія Бакалова, який залишив "Рух" напередодні. Федик також співпрацював з Олегом Кононовим під час його роботи в "Карпатах", - зазначаэться у повідомленні.

Новий головний тренер працюватиме з "Рухом" до кінця сезону у Першій лізі.

В якості консультанта наставника команді допомагатиме заслужений тренер України Мирон Маркевич.

"Допомагатиме команді своїми порадами та методичними рекомендаціями один із кращих тренерів в історії України Мирон Богданович Маркевич, який нині очолює Комітет національних збірних УАФ", - підкреслює пресслужба клубу.

Нагадаємо, чемпіонат Першої ліги відновиться 24 червня.

Фото: fcrukh.com.