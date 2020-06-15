Олександр Рябоконь став кращим тренером 26-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 26-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Кращим тренером туру став наставник чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь, повідомляє офіційний сайт організації.

"Матч в Олександрії був гідним завершенням ігрового дня неділі та 26-го туру в цілому. Вже знаючи результат матчу конкурентів у Запоріжжі ("Зоря" (Луганськ) - "Динамо" (Київ) - 1:3 - прим. Ред), "Олександрія" та "Десна" розставляли акценти в першій п’ятірці. А зважаючи на близькість фінішу, саме ця гра була особливо важливою для медальної інтриги. Тож сьогоднішній лауреат - головний тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь. Його підопічні завдали нищівної поразки "Олександрії" (5:1), завдяки цій перемозі отримавши 6-очковий відрив від переможених", - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнське об'єднання тренерів також підкреслює, що тренерський штаб гостей дуже ефективно використав заміни, в кінцівці у більшості довершивши перемогу розгромом.