"Десна" розгромила "Олександрію" у чемпіонаті України з футболу
На голи чернігівців Олександра Філіппова, який оформив дубль на 29-й та 77-й (з пенальті) хвилинах, Владислава Калітвінцева (44), Андрія Гітченка (55) та Андрія Тотовицького (90+5) команда Володимира Шарана відповіла єдиним результативним ударом Максима Третякова (46), повідомляє Укрінформ.
"Олександрія" програла з великим рахунком другий матч поспіль. У попередньому турі "жовто-зелено-чорні" зазнали фіаско на столичному НСК "Олімпійський" від київського "Динамо" (1:5).
Результати інших поєдинків:
"Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава) - 1:1
Голи: Дмитро Топалов (74-та хвилина) - Наджееб Якубу (59)
Вилучення: Ігор Пердута ("Ворскла", 90+5).
"Зоря" (Луганськ) - "Динамо" (Київ) - 1:3
Голи: Владлен Юрченко (54, з пенальті) - Віталій Буяльський (71), Карлос де Пена (75), Віктор Циганков (90+6)
Вилучення: Ловро Цвек ("Зоря", 83).
"Олімпік" (Донецьк) - "Львів" - 2:0
Голи: Максим Тейшейра (53, 83).
"Колос" (Ковалівка) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:1
Гол: Жуніор Мораес (48).
Зустріч "Карпати" (Львів) - "Дніпро-1" перенесена.
Турнірне становище:
перша шістка - "Шахтар" - 68 очок (після 26-ти матчів), "Динамо" - 52 (26), "Зоря" - 49 (26), "Десна" - 49 (26), "Олександрія" - 43 (26), "Колос" - 26 (26);
друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (25), "Маріуполь" - 27 (25), "Олімпік" - 23 (26), "Ворскла" - 23 (25), "Львів" - 22 (26), "Карпати" - 14 (23).