"Десна" розгромила "Олександрію" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти "Олександрії" з рахунком 1:5 зазнали домашньої поразки від чернігівської "Десни" у поєдинку 26-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

На голи чернігівців Олександра Філіппова, який оформив дубль на 29-й та 77-й (з пенальті) хвилинах, Владислава Калітвінцева (44), Андрія Гітченка (55) та Андрія Тотовицького (90+5) команда Володимира Шарана відповіла єдиним результативним ударом Максима Третякова (46), повідомляє Укрінформ.

"Олександрія" програла з великим рахунком другий матч поспіль. У попередньому турі "жовто-зелено-чорні" зазнали фіаско на столичному НСК "Олімпійський" від київського "Динамо" (1:5).

Результати інших поєдинків:

"Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава) - 1:1

Голи: Дмитро Топалов (74-та хвилина) - Наджееб Якубу (59)

Вилучення: Ігор Пердута ("Ворскла", 90+5).

"Зоря" (Луганськ) - "Динамо" (Київ) - 1:3

Голи: Владлен Юрченко (54, з пенальті) - Віталій Буяльський (71), Карлос де Пена (75), Віктор Циганков (90+6)

Вилучення: Ловро Цвек ("Зоря", 83).

"Олімпік" (Донецьк) - "Львів" - 2:0

Голи: Максим Тейшейра (53, 83).

"Колос" (Ковалівка) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:1

Гол: Жуніор Мораес (48).

Зустріч "Карпати" (Львів) - "Дніпро-1" перенесена.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 68 очок (після 26-ти матчів), "Динамо" - 52 (26), "Зоря" - 49 (26), "Десна" - 49 (26), "Олександрія" - 43 (26), "Колос" - 26 (26);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (25), "Маріуполь" - 27 (25), "Олімпік" - 23 (26), "Ворскла" - 23 (25), "Львів" - 22 (26), "Карпати" - 14 (23).