"Шахтар" обіграв "Колос" у матчі футбольної Прем'єр-ліги

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Укрінформ
Донецький "Шахтар" взяв гору над ковалівським "Колосом" у матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Успіх "гірникам" на НСК "Олімпійський" приніс результативний удар Жуніора Мораеса на 48-й хвилині, повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день туру футболісти "Олександрії" на стадіоні "Ніка" приймають чернігівську "Десну".

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Результати інших поєдинків:

"Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава) - 1:1

Голи: Дмитро Топалов (74-та хвилина) - Наджееб Якубу (59)

Вилучення: Ігор Пердута ("Ворскла", 90+5).

"Зоря" (Луганськ) - "Динамо" (Київ) - 1:3

Голи: Владлен Юрченко (54, з пенальті) - Віталій Буяльський (71), Карлос де Пена (75), Віктор Циганков (90+6) 

Вилучення: Ловро Цвек ("Зоря", 83).

"Олімпік" (Донецьк) - "Львів" - 2:0

Голи: Максим Тейшейра (53, 83).

Зустріч "Карпати" (Львів) - "Дніпро-1" перенесена.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 68 очок (після 26-ти матчів), "Динамо" - 52 (26), "Зоря" - 49 (26), "Десна" - 46 (25), "Олександрія" - 43 (25), "Колос" - 26 (26);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (25), "Маріуполь" - 27 (25), "Олімпік" - 23 (26), "Ворскла" - 23 (25), "Львів" - 22 (26), "Карпати" - 14 (23).

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