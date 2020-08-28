«Ліверпуль» проти «Арсеналу»: перший трофей сезону

Футбольний сезон в Англії стартує матчем за Суперкубок.

Традиційно новий сезон в Англії відкриває матч за Суперкубок (Community Shield). 29 серпня на «Вемблі» зіграють чемпіон АПЛ – «Ліверпуль» та володар Кубка Англії – «Арсенал». Обидві команди розіграють трофей, перебуваючи в стані перебудови. Юрген Клопп має плавно освіжити склад «Червоних», а Мікель Артета виводитиме «Канонірів» на новий якісний рівень. Якої гри чекати у цьому матчі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Перемога в Кубку Англії (2:1 над «Челсі» у фіналі) врятувала «Арсеналу» провальний сезон в АПЛ (8-е місце). Загалом, завершення сезону команда Артети провела дуже оптимістично – 8 перемог в останніх 11 матчах в АПЛ і Кубку Англії.

Лондонці 15 разів вигравали Суперкубок Англії (більше перемог лише МЮ - 21). Востаннє «Арсенал» вигравав трофей в 2017 році (обіграли «Челсі» в серії пенальті 4:1). Відзначимо, що «Каноніри» виграли 3 останні матчі за Суперкубок Англії зі своєю участю.

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Команда Клоппа впевнено виграла АПЛ, але провалила усі кубкові турніри. Насамперед, «Ліверпуль» не зміг захистити титул переможця ЛЧ, поступившись в 1/8 фіналу «Атлетіко» (0:1 і 2:3). В міжсезоння «Червоні» зіграли один контрольний матч, обігравши «Штутгарт» 3:0 (Фірміно, Кейта, Брюстер).

«Ліверпуль» теж 15 разів вигравав Суперкубок Англії. Востаннє команда здобула цей трофей в 2006 році (обіграли «Челсі» з Шевченком 2:1). Після цього «Ліверпуль» лише раз грав в матчі за Суперкубок Англії. В 2019 році «Червоні» поступилися «Ман Сіті» 1:1 в ігровий час та 4:5 по пенальті.

«Арсенал» - «Ліверпуль». Прогноз

Останнім часом у «Ліверпуля» важкі матчі з «Арсеналом». Артета знає, як грати проти Клоппа, тому спробує знову обіграти «Червоних». Команди обміняються голами, а виграє той, хто збереже сили і мотивацію до останніх хвилин.

Прогноз на матч «Арсенал» - «Ліверпуль»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.6.