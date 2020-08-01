«Арсенал» обіграв «Челсі» і став володарем Кубка Англії

Для «Арсенала» це 14-й Кубок Англії в історії клубу.

В фіналі Кубка Англії «Арсенал» обіграв «Челсі» 2:1 і став володарем трофею, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм на «Вемблі» завершився внічию 1:1. На 5-й хвилині Пулішич вивів вперед «Челсі». В середині тайму «Арсенал» заробив пенальті, який реалізував Обамеянг.

Після перерви Обамеянг забив вдруге і тепер вже «Арсенал» повів в рахунку. На 73-й хвилині «Челсі» залишився вдесятьох, за другу жовту картку вилучили Ковачича. «Арсенал» довів справу до перемоги 2:1.

Для «Арсенала» це 14-й Кубок Англії в історії клубу. Це рекордний показник для англійського футболу.

Фото: NMC Pool