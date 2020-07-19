«Челсі» обіграв «МЮ» і став другим фіналістом Кубка Англії

У фіналі Кубка Англії зіграють «Арсенал» і «Челсі».

В другому півфіналі Кубка Англії «Челсі» обіграв «Манчестер Юнайтед» 3:1 і став другим фіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм на «Вемблі» завершився на 11-й компенсованій хвилині голом нападника «Челсі» Жиру. Після перерви лондонці продовжили забивати. Маунт подвоїв перевагу «Челсі», а захисник «МЮ» Магуайр забив у власні ворота.

За рахунку 0:3 Бруну Фернандеш один гол відіграв, реалізувавши пенальті. У підсумку, «Челсі» переміг 3:1.

Нагадаємо, в першому півфіналі «Арсенал» обіграв «Ман Сіті» 2:0.

Фото: The Guardian