«Арсенал» обіграв «Ман Сіті» і став першим фіналістом Кубка Англії

Лондонський «Арсенал» гратиме в фіналі Кубка Англії в 21-й раз в історії клубу.

В півфіналі Кубка Англії «Арсенал» обіграв «Манчестер Сіті» 2:0 і став першим фіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм на «Вемблі» виграв «Арсенал». На 19-й хвилині відзначився Обамеянг. Саме Обамеянг і подвоїв перевагу «Канонірів» на 71-й хвилині. 2:0 – перемога «Арсеналу».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів увесь поєдинок на лаві запасних.

В іншому півфіналі 19 липня зустрінуться «Манчестер Юнайтед» і «Челсі». Матч на «Вемблі» розпочнеться о 20:00.

Фото: The Guardian