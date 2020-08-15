Юрген Клопп визнаний кращим тренером сезону в АПЛ

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп став найкращим тренером сезону-2019/2020 в англійській футбольній Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ, передає Укрінформ.

"53-річний німець Клопп п'ять разів за сезон ставав кращим тренером місяця в АПЛ, перевершивши досягнення коуча "​​Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли у сезоні-2017/2018 (4 рази). "Ліверпуль" встановив низку рекордів - виграв 18 матчів поспіль, здобув 32 перемоги загалом і набрав 55 очок з 57-ми можливих на власному полі", - зазначається у повідомленні.

На нагороду кращому тренеру також претендували Френк Лемпард ("Челсі"), Брендан Роджерс ("Лестер") та Кріс Вайлдер ("Шеффілд Юнайтед").

Фото: premierleague.com.