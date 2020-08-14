Ліга чемпіонів: «Баварія» розгромила «Барселону» і вийшла у півфінал

Німецький клуб забив чотири м’ячі до 30-ї хвилини.

В чвертьфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська «Баварія» обіграла «Барселону» 8:2. «Баварія» стала третім півфіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

У Лісабоні триває завершальна стадія плей-офф Ліги чемпіонів. Нагадаємо, через стислі терміни турніру, команди визначають переможця в одному матчі. В третьому чвертьфіналі зустрілись «Баварія» і «Барселона».

Мюнхенський клуб нокаутував суперника, забивши чотири м’ячі ще до 30-ї хвилини. У «Баварії» відзначились: Мюллер (двічі), Перішич і Гнабрі. Гол «Барселони» в першому таймі записали як автогол захисника мюнхенців Алаби.

На 57-й хвилині каталонці забили вдруге. Гол на рахунку Суареса. Згодом Кімміх відновив відрив «Баварії» в три м’ячі. На останніх хвилинах Левандовскі і Коутіньйо (двічі) зробили рахунок 8:2 на користь «Баварії».

У півфіналі «Баварія» зіграє з переможцем пари «Манчестер Сіті» - «Ліон» (15 серпня). Перша півфінальна пара визначилась напередодні: «РБ Лейпциг» зіграє з «ПСЖ» (18 серпня).

Як повідомляв Укрінформ, в чвертьфіналі Ліги чемпіонів мадридський «Атлетіко» програв німецькому «РБ Лейпциг» 1:2. «РБ Лейпциг» став другим півфіналістом турніру.

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