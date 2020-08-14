Ліга чемпіонів: «РБ Лейпциг» обіграв «Атлетіко» і вийшов у півфінал

Німецький клуб зіграє у півфіналі з «ПСЖ».

В чвертьфіналі Ліги чемпіонів мадридський «Атлетіко» програв німецькому «РБ Лейпциг» 1:2. «РБ Лейпциг» став другим півфіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

У Лісабоні триває завершальна стадія плей-офф Ліги чемпіонів. Нагадаємо, через стислі терміни турніру, команди визначають переможця в одному матчі. В другому чвертьфіналі зустрілись «Атлетіко» і «РБ Лейпциг».

На 51-й хвилині Ольмо вивів німецький клуб вперед. Через 20 хвилин «Атлетіко» зрівняв – Жоау Фелікс реалізував пенальті. На 88-й хвилині Адамс знову вивів вперед «РБ Лейпциг». У підсумку, «РБ Лейпциг» переміг 2:1.

У півфіналі «РБ Лейпциг» зіграє з «ПСЖ» (18 серпня). Іншу півфінальну пару складуть переможці матчів «Манчестер Сіті» - «Ліон» (15 серпня) і «Барселона» - «Баварія» (14 серпня).

Як повідомляв Укрінформ, в чвертьфіналі Ліги чемпіонів італійська «Аталанта» програла на останніх хвилинах французькому «Парі Сен-Жермен» 1:2. «ПСЖ» став першим півфіналістом турніру.

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