Визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів продовжують два футболісти збірної України: захисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко і півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський.

За підсумками матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначилися всі учасники чвертьфіналу турніру. У наступному раунді змагань зіграють «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Ліон», «Баварія», «Манчестер Сіті», «ПСЖ», «Атлетіко» і «Барселона», повідомляє Укрінформ.

Пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

12 серпня

«Аталанта» - «ПСЖ»

13 серпня

«РБ Лейпциг» - «Атлетіко»

14 серпня

«Барселона» - «Баварія»

15 серпня

«Манчестер Сіті» - «Ліон»

Поєдинки заключних стадій Ліги чемпіонів пройдуть в Лісабоні. Фінал турніру відбудеться 23 серпня.

Відзначимо, що боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів продовжують два футболісти збірної України: захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко і півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський.

Як повідомляв Укрінформ, в повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Баварія» обіграла вдома «Челсі» 4:1, а «Барселона» перемогла на своєму полі «Наполі» 3:1.

Фото: Getty Images