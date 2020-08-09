Визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
За підсумками матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначилися всі учасники чвертьфіналу турніру. У наступному раунді змагань зіграють «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Ліон», «Баварія», «Манчестер Сіті», «ПСЖ», «Атлетіко» і «Барселона», повідомляє Укрінформ.
Пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:
12 серпня
«Аталанта» - «ПСЖ»
13 серпня
«РБ Лейпциг» - «Атлетіко»
14 серпня
«Барселона» - «Баварія»
15 серпня
«Манчестер Сіті» - «Ліон»
Поєдинки заключних стадій Ліги чемпіонів пройдуть в Лісабоні. Фінал турніру відбудеться 23 серпня.
Відзначимо, що боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів продовжують два футболісти збірної України: захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко і півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський.
Як повідомляв Укрінформ, в повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Баварія» обіграла вдома «Челсі» 4:1, а «Барселона» перемогла на своєму полі «Наполі» 3:1.
Фото: Getty Images