Хто вийде до чвертьфіналу Ліги чемпіонів?

«Ювентус» і «Баварія» йдуть далі, «Реал» не програє «Ман Сіті»: прогноз від Олександра Шовковського.

Ліга чемпіонів повертається. Команди встигли розпочати стадію плей-офф ще до вимушеної коронавірусної паузи, проте не всі чвертьфіналісти залишаються відомими. Як можуть завершитися матчі-відповіді 1/8 фіналу аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Ювентус» - «Ліон»: італійці переможуть та пройдуть далі. Коефіцієнт 1.9

«Ліон» несподівано обіграв «Ювентус» вдома, а шансів відігратися в італійців не було – розпочався карантин. Після відновлення сезону «Юве» став чемпіоном, але гра команди Мауріціо Саррі не переконала вболівальників. Ходять навіть чутки про звільнення – аби цього точно не сталося, треба яскраво виступити у Лізі чемпіонів.

«Ювентус» став чемпіоном у дев’ятий раз поспіль, але питань до Мауріціо Саррі багато. «Юве» випередив «Інтер» лише на одне очко. Атака «Юве» – не найкраща у чемпіонаті, захист – також. «Ювентус» пропустив 42 голи – це найгірший результат для володаря скудетто за 62 роки.

«Юве» після карантину був дуже нестабільним. Програв «Наполі» фінал Кубка Італії, після цього виграв чотири матчі Серії А поспіль, а потім здобув дві перемоги за вісім турів. Звісно, можна говорити, що «Юве» випереджав конкурентів і розслабився. Чи це так – дізнаємося вже зовсім скоро.

У наступному сезоні Ліги чемпіонів «Ліону» не буде – команда була сьомою, коли чемпіонат Франції зупинили після 28 туру. Після п’яти місяців без серйозного футболу була у фіналі Кубка Ліги, в якому програла «ПСЖ» у серії пенальті. Отже, говорити про форму «Ліона» дуже складно – у якому стані команда покаже якраз матч з «Ювентусом».

«Ювентус» – «Ліон». Прогноз

Ніхто не очікував від «Юве» настільки провальних результатів у чемпіонаті. Але ж скудетто все одно взяли туринці. Ніхто не очікував, що «Ювентус» програє у Ліоні, але ж ніхто не здивується, якщо команда Саррі вийде до чвертьфіналу. Треба надійно зіграти у захисті – колись для «Юве» це було нормою. А в атаці Роналду повинен розібратися – якщо не він, то хто тоді? Можливо, це буде складний матч, але у наступному раунді, скоріше за все, зіграють туринці, а не «Ліон».

Прогноз на матч «Манчестер Сіті» - «Реал»: гості не програють (Х2). Коефіцієнт 2.1

В Мадриді «Ман Сіті» переміг 2:1. Але це було ще в лютому. З того часу багато що змінилось. Команда Хосепа Гвардіоли програла чемпіонат і Кубок Англії, натомість «Реал» дуже переконливо взяв титул в Ла Лізі. Сьогодні шанси команд на прохід рівні. На порожньому «Етіхаді» мадридці, які у чудовій формі, можуть взяти реванш.

Команда Гвардіоли без шансів програла чемпіонат. На фініші АПЛ «Ман Сіті» виграв 5 матчів поспіль, що дозволило зробити відставання від «Ліверпуля» менш катастрофічним – 18 очок. Гвардіола мав великі плани на Кубок Англії, але команда несподівано програла у півфіналі (0:2) майбутньому переможцю – «Арсеналу».

В Лізі чемпіонів «Ман Сіті» грає переконливо. «Городяни» виграли групу (4 перемоги, 2 нічиї). В першому матчі 1/8 фіналу «Ман Сіті» переміг «Реал» на виїзді (2:1). На гол Іско гості відповіли влучними ударами Габріела Жезуса і Де Брюйне. Цього сезону в ЛЧ «Ман Сіті» виграв 2 з 3 домашніх матчів. Команда, яка не програла на «Етіхад», це «Шахтар» (1:1).

В єврокубках «Реал» виступає поки не так успішно – 3 перемоги в 7 матчах. В групі команда Зінедіна Зідана посіла 2-е місце (3 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка). «Реал» так і не зміг обіграти ПСЖ (0:3 і 2:2). Від парижан мадридці відстали на 5 очок. З 3-х гостьових матчів «Реал» виграв 2 – у «Галатасарая» (1:0) і «Брюгге» (3:1).

«Ман Сіті» - «Реал». Прогноз

За порожніх трибун перевага власного поля нівельована, тому «Ман Сіті» доведеться непросто. «Реал» відмінно готовий фізично і тактично, до того ж команда Зідана упіймала переможну хвилю. Гості точно заб’ють і точно не програють. Але для того, аби пройти далі, «Реалу» доведеться зіграти ідеально. А без Серхіо Рамоса у це слабо віриться.

Прогноз на матч «Баварія» - «Челсі»: мюнхенці переможуть у видовищному матчі. Коефіцієнт - 1.8

Чвертьфіналіст у цій парі фактично вже відомий - мюнхенці здобули виїзну перемогу із розгромним рахунком 3:0, і не дуже схоже, що лондонська команда відіграє таку різницю м’ячів у чемпіона Німеччини.

Зробивши золотий дубль, чемпіон Німеччини намагатиметься здобути ще один трофей в цьому сезоні - Лігу чемпіонів. І насправді в цьому плані «Баварія» має дуже багато шансів. По-перше, тренерський штаб мюнхенців налагодив гру команди з того моменту, як її очолив. По-друге, «Баварія» грає досить результативно, і саме цього від неї очікують у майбутній зустрічі із «Челсі» - тим паче після того, як в Лондоні мюнхенці не залишили жодних шансів англійській команді.

Попри критику в адресу «Челсі», який відверто змазав кінцівку сезону, перший рік перебування Френка Лемпарда на чолі команди виявився досить непоганим. Річ у тому, що боротьба за потрапляння в Лігу чемпіонів для команди тривала до останнього, також були досить високі шанси на те, щоб здобути перемогу в Кубку.

З першою місією «Сині» впоралися - допомогла очна зустріч «Манчестер Юнайтед» та «Лестера», в якій перемогу здобули манкуніанці. А от друге завдання залишилося невиконаним. «Арсенал», який втратив шанси на потрапляння в єврокубкову зону через чемпіонат, скористався кубковою можливістю та здобув путівку у групову стадію Ліги Європи.

«Баварія» - «Челсі». Прогноз

Мюнхенці, очевидно, пройдуть в чвертьфінал і, скоріш за все, здолають команду Лемпарда і вдома. «Сині» мають чимало кадрових проблем, та і результат першого матчу не створює додаткової мотивації команді, щоб боротися.