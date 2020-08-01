Кріштіану Роналду знову не виграє «Золоту бутсу»
Укрінформ
Приз отримає нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле.
«Ювентус» оголосив заявку на матч заключного туру Серії А з «Ромою». До складу на гру не потрапив форвард Кріштіану Роналду, повідомляє клубна сторінка в Твіттері.
Таким чином, португалець втратив шанси виграти «Золоту бутсу» за підсумками сезону. В активі Роналду 31 гол.
Лідирує в гонці бомбардирів форвард «Лаціо» Чіро Іммобіле - у нього 35 забитих м'ячів. Нападник «Баварії» Роберт Левандовскі забив за сезон 34 голи.
Роналду чотири рази ставав володарем «Золотої бутси», проте його остання перемога датована 2015 роком. Форвард залишився без призу в п'ятому сезоні поспіль.
Фото: Твіттер