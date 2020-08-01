Кріштіану Роналду знову не виграє «Золоту бутсу»

Приз отримає нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле.

«Ювентус» оголосив заявку на матч заключного туру Серії А з «Ромою». До складу на гру не потрапив форвард Кріштіану Роналду, повідомляє клубна сторінка в Твіттері.

Таким чином, португалець втратив шанси виграти «Золоту бутсу» за підсумками сезону. В активі Роналду 31 гол.

Лідирує в гонці бомбардирів форвард «Лаціо» Чіро Іммобіле - у нього 35 забитих м'ячів. Нападник «Баварії» Роберт Левандовскі забив за сезон 34 голи.

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Роналду чотири рази ставав володарем «Золотої бутси», проте його остання перемога датована 2015 роком. Форвард залишився без призу в п'ятому сезоні поспіль.

Фото: Твіттер