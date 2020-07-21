Роналду перевершив рекорд Шевченка

Португальський нападник «Ювентуса» забив більше 50 м’ячів за 61 матч.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду зробив дубль в матчі 34-го туру Серії А проти «Лаціо» (2:1) і перевершив рекорд Андрія Шевченка, повідомляє Opta.

Для 35-річного форварда ці голи стали 50-м і 51-м в італійському чемпіонаті в 61-му матчі. Роналду став найшвидшим гравцем, кому підкорилася позначка в більше 50 голів в Серії А.

Попередній рекордсмен – український нападник «Мілана» Андрій Шевченко свій 50-й гол забив в 68-му матчі.

Нагадаємо, в матчі 34-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Ювентус» обіграв на своєму полі «Лаціо» (Рим) 2:1 і наблизився до чемпіонського титулу.