Роналду – найпопулярніший спортсмен світу за версією ESPN

До першої трійки також увійшли Ліонель Мессі та Леброн Джеймс.

Відомий американський телеканал ESPN опублікував список ста найпопулярніших спортсменів в світі. До першої трійки увійшли кращі футболісти сучасності Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі, а також баскетболіст Леброн Джеймс.

Також варто відзначити присутність в десятці тенісистів Роджера Федерера і Рафаеля Надаля. Їхній головний конкурент Новак Джокович замкнув топ-20.

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Єдиним з боксерів в першій сотні став Деонтей Вайлдер (34), хоча бійців MMA відразу два - Конор Макгрерор (5) і Хабіб Нурмагомедов (15).

Топ-10 найпопулярніших спортсменів в світі за версією ESPN

Кріштіану Роналду (Португалія, футбол)

Леброн Джеймс (США, баскетбол)

Ліонель Мессі (Аргентина, футбол)

Неймар (Бразилія, футбол),

Конор Макгрегор (MMA, Ірландія)

Роджер Федерер (Швейцарія, теніс),

Вірат Кохлі (Індія, крикет),

Рафаель Надаль (Іспанія, теніс),

Стівен Каррі (США, баскетбол)

Тайгер Вудс (США, гольф)