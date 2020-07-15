Мессі очолює рейтинг найпродуктивніших гравців атаки в XXI столітті

Видання Give Me Sport склало рейтинг кращих футболістів XXI століття по співвідношенню голів до проведеним іграм на клубному рівні.

Список оприлюднено на офіційному сайті Give Me Sport.

Рейтинг очолює форвард "Барселони" Ліонель Мессі (0,87), який в 726 матчах забив 630 м'ячів. На другому місці - нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду (0,77), який забив 626 м'ячів у 812 іграх. Замикає трійку форвард "Баварії" Роберт Левандовскі (0,73), на його рахунку 345 голів у 472 іграх.

Топ-15 рейтингу найпродуктивніших гравців атаки в XXI столітті:

1. Ліонель Мессі (0,87).

2. Кріштіану Роналду (0,77).

3. Роберт Левандовскі (0,73).

4. Луїс Суарес (0,67).

5. Неймар (0,65).

6. Кіліан Мбаппе (0,65).

7. Гаррі Кейн (0,63).

8. Златан Ібрагімович (0,62).

9. Едінсон Кавані (0,61).

10. Рууд ван Ністелрой (0,60).

11. Серхіо Агуеро (0,59).

12. Радамель Фалькао (0,58).

13. Тьєррі Анрі (0,57).

14. Роналдо (0,56).

15. Паулета (0,56).

Фото: Reuters.