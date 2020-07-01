Мессі названий кращим футболістом світу за системою "гол+пас" за останні 20 років

Нападаючий іспанського футбольного клубу "Барселона" Ліонель Мессі очолив рейтинг кращих гравців за системою "гол+пас", починаючи з 2000 року.

Рейтинг опублікований на сайті GiveMeSport.

Мессі за 862 матчів в кар'єрі забив 700 м'ячів і віддав 315 результативних передач, набравши 1015 очок за системою "гол+пас".

На другому місці за цим показником знаходиться форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду з 986 (728+258) результативними діями в 1005 матчах. Трійку кращих замикає нападник "Мілана" Златан Ібрагімович - 717 (521+196) очок в 860 матчах.

На фото: Ліонель Мессі (givemesport.com).