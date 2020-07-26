"Манчестер Сіті" завершив сезон АПЛ розгромом, Ярмоленко врятував "Вест Гем"

Англійська футбольна прем'єр-ліга завершилася матчами 38-го туру.

"Манчестер Сіті" на домашньому "Етіхад" з рахунком 5:0 розгромив аутсайдерів чемпіонату з "Норвича", повідомляє Укрінформ.

Перемогу "містянам" принесли голи бразильського форварда Габріела Жезуса, який відзначився на 11-й хвилині, бельгійського хавбека Кевіна Де Брюйне (45+1, 90), нападника збірної Англії Рахіма Стерлінга (79) та алжирського форварда Ріяда Мареза (83).

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко" останній поєдинок сезону провів на лаві запасних.

Лондонський "Вест Гем" з українцем Андрієм Ярмоленком вдома зіграв внічию 1:1 з бірмінгемською "Астон Віллою". Ярмоленко вийшов у другому таймі і врятував "молотобійців" від поразки, зрівнявши рахунок на 85-й хвилині після голу півзахисника "Вілли" Джека Гріліша на 84-й хвилині.

Результати інших матчів неділі:

"Ньюкасл" - "Ліверпуль" - 1:3

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

"Челсі" - "Вулвергемптон" - 2:0

"Евертон" - "Борнмут" - 1:3

"Арсенал" - Вотфорд" - 2:3

"Кристал Пелес" - "Тоттенгем" - 1:1

"Саутгемптон" - "Шеффілд" - 3:1

"Бернлі" - "Брайтон" - 1:2.

Турнірне становище лідерів: "Ліверпуль" - 99 очок, "Манчестер Сіті" - 81, "Манчестер Юнайтед" - 66, "Челсі" - 66, "Лестер" - 62, "Тоттенгем" - 59.

На фото: футболісти збірної України Андрій Ярмоленко (ліворуч) та Олександр Зінченко.