"Манчестер Сіті" Зінченка отримає 330 млн євро на посилення складу - ЗМІ

Селекційний відділ англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" отримає близько 330 млн євро на придбання гравців у найближче трансферне вікно.

Як стверджує sport.es, головний тренер команди Хосеп Гвардіола і спортивний директор Чікі Бегірістайн мають намір запросити двох центральних захисників, хавбека на заміну Лерою Сане і виконавця в атакуючу лінію, здатного діяти на декількох позиціях.

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Нагадаємо, у 2016 році в "Манчестер Сіті" перейшов представник Житомирщини Олександр Зінченко, який захищає кольори "містян" на лівому фланзі оборони.

Фото: ФК "Манчестер Сіті".