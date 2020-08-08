Ліга чемпіонів: «Ман Сіті» і «Ліон» вийшли у чвертьфінал

Команда Хосепа Гвардіоли двічі обіграла «Реал».

В повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» обіграв мадридський «Реал» 2:1, а французький «Ліон» програв на виїзді «Ювентусу» 1:2, але за підсумком двох матчів все ж пройшов у чвертьфінал, повідомляє Укрінформ.

«Манчестер Сіті» приймав «Реал» після перемоги в Мадриді (2:1). На своєму полі «Городяни» легко вийшли вперед на 9-й хвилині. Відзначився Стерлінг. В середині першого тайму «Реал» відігрався після голу Бензема. На 68-й хвилині Габріел Жезус забив другий м’яч господарів. 2:1 – перемога «Ман Сіті».

«Ювентус» мав відігратися після поразки в Ліоні (0:1). Однак, в Турині першими забили гості – пенальті реалізував Депай. Наприкінці першого тайму Роналдо з одинадцятиметрового рахунок зрівняв. А на 60-й хвилині Роналду вивів «Юве» вперед. Чемпіони Італії перемогли 2:1, але за рахунок голу на виїзді далі пройшов «Ліон».

Тепер у чвертьфіналі «Ман Сіті» зіграє проти «Ліону».

Як повідомляв Укрінформ, останні чвертьфіналісти ЛЧ визначаться 8 серпня в матчах «Барселона» - «Наполі» і «Баварія» - «Челсі».

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