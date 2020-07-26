Матч ЛЧ «Ман Сіті» - «Реал» під загрозою зриву

Поєдинок заплановано у Манчестері, але у Великобританії ввели обов'язковий 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає з Іспанії.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» і «Реалом» може не відбутися в Великобританії, повідомляє видання AS.

З сьогоднішнього дня в Великобританії ввели обов'язковий 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає з Іспанії. Причина цього рішення – спалах коронавірусу в країні – за останню добу в Іспанії COVID-19 підтвердили у понад 900 осіб.

Нагадаємо, поєдинки 1/8 фіналу ЛЧ повинні відбутися на стадіонах номінальних господарів. Перший матч між «Реалом» і «Ман Сіті» в Мадриді завершився перемогою «Городян» 2:1. Матч-відповідь повинні зіграти 7 серпня у Манчестері.

Догравання плей-офф ЛЧ зі стадії чвертьфіналів відбудеться з 12 по 23 серпня в Лісабоні. У чвертьфінал ЛЧ вже вийшли «Атлетіко», «ПСЖ», «Аталанта» і «РБ Лейпциг». Інші учасники чвертьфіналів визначаться після повторних матчів 1/8 фіналу.