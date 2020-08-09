Ліга чемпіонів: «Баварія» і «Барселона» вийшли у чвертьфінал

Відомі усі пари 1/4-ї фіналу ЛЧ.

В повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Баварія» обіграла вдома «Челсі» 4:1, а «Барселона» перемогла на своєму полі «Наполі» 3:1, повідомляє Укрінформ.

В парі «Баварія» - «Челсі» інтриги не було. В першому матчі в Лондоні гості перемогли 3:0. В Мюнхені «Баварія» перемогла вдруге 4:1. У господарів голи на рахунку Левандовскі-2 (один з пенальті), Перішича і Толіссо. За «Челсі» забив Абрахам.

«Барселона» приймала «Наполі» після гостьової нічиї 1:1. На «Камп Ноу» каталонці перемогли 3:1. М’ячі у каталонців забивали: Лангле, Мессі, Суарес (з пенальті). Гол «Наполі» в активі Інсіньє (з пенальті).

У чвертьфіналах ЛЧ зіграють: «РБ Лейпциг» - «Атлетіко», «Аталанта» - «ПСЖ», «Ман Сіті» - «Ліон» та «Барселона» - «Баварія».

Як повідомляв Укрінформ, чвертьфіналістами ЛЧ стали «Ман Сіті» та «Ліон», які за сумою двох матчів пройшли «Реал» та «Ювентус» відповідно.

Фото: Getty Images