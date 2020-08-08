Андреа Пірло став головним тренером «Ювентуса»

У Пірло взагалі немає тренерського досвіду.

«Ювентус» оголосив про призначення Андреа Пірло головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

41-річний фахівець підписав з туринським клубом контракт до 2022 року. Для Пірло це перший досвід в тренерській кар'єрі. В кінці липня його призначили на посаду головного тренера молодіжної команди «Ювентуса».

Пірло – чемпіон світу 2006 року в складі збірної Італії. Він відомий по грі за «Інтер», «Мілан», «Ювентус». Кар'єру гравця Андреа завершив в листопаді 2017 року у складі «Нью-Йорк Сіті».

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні «Ювентус» звільнив Мауріціо Саррі після того, як клуб вилетів з Ліги чемпіонів.

Фото: Твіттер