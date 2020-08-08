«Ювентус» звільнив головного тренера Саррі

Клуб з Турина сенсаційно вилетів в Лізі чемпіонів від французького «Ліона».

Мауріціо Саррі відправлений у відставку з посади головного тренера «Ювентуса», повідомляє офіційний сайт клубу.

Підставою для звільнення став виліт «Юве» з Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу. Туринська команда за сумою двох матчів програла «Ліону» (0:1 - в гостях і 2:1 - вдома).

Саррі очолив «Ювентус» в червні минулого року. Під керівництвом наставника туринці виграли Серію А. Для Юве цей титул став дев'ятим поспіль, для Саррі - першим в кар'єрі.

Однак у всіх кубкових турнірах «Ювентус» виступив невдало: у Суперкубку Італії туринці програли «Лаціо», в фіналі Кубка країни – «Наполі», а в Лізі чемпіонів вилетіли в першому раунді плей-офф.

На думку італійських ЗМІ, основний кандидат на посаду головного тренера «Ювентуса» - наставник «Лаціо» Сімоне Індзагі.

Фото: Твіттер