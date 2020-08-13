Ліга чемпіонів: «ПСЖ» обіграв «Аталанту» і вийшов у півфінал

Команда Руслана Малиновського драматично програла на останніх хвилинах.

В чвертьфіналі Ліги чемпіонів італійська «Аталанта» програла на останніх хвилинах французькому «Парі Сен-Жермен» 1:2. «ПСЖ» став першим півфіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

У Лісабоні розпочалася завершальна стадія плей-офф Ліги чемпіонів. Нагадаємо, через стислі терміни турніру, команди визначають переможця в одному матчі. В першому чвертьфіналі зустрілись «Аталанта» і «ПСЖ». Італійський клуб вийшов вперед на 27-й хвилині. Відзначився Пашалич.

«ПСЖ» відігрався лише на 90-й хвилині. Гол на рахунку Маркіньйоса. А на 3-й компенсованій хвилині Чупо-Мотінг забив другий м’яч і вивів парижан у півфінал. 2:1 – перемога «ПСЖ».

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський розпочав матч на лаві запасних. Він вийшов на поле на 59-й хвилині, замінивши Гомеса.

У півфіналі «Аталанта» зіграє з переможцем пари «РБ Лейпциг» - «Атлетіко» (13 серпня). Іншу півфінальну пару складуть переможці матчів «Манчестер Сіті» - «Ліон» (15 серпня) і «Барселона» - «Баварія» (14 серпня).

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв у чвертьфінальному матчі Ліги Європи «Базель» 4:1 і вийшов у півфінал турніру. У півфіналі 17 серпня «Шахтар» зіграє з «Інтером».

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