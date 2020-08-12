«Шахтар» доводить клас, але найважче далі

Донецький клуб втретє в історії виходить у півфінал Ліги Європи.

Неймовірно красива перемога «Шахтаря» в чвертьфіналі Ліги Європи над «Базелем» (4:1) потребує швидкого переосмислення і руху далі. Попереду міланський «Інтер» - команда, яка більшу частину сезону на рівних боролися з «Ювентусом» за чемпіонство і має у своєму складі видатних гравців.

Чому виявились на рівень вищими за «Базель»

Будьмо відвертими, «Шахтарю» не довелося стрибати вище голови. Команда Луїша Каштру майстерно використала усі свої переваги. Ідеальна фізична готовність, оптимальний склад (не було лише Ісмаїлі), блискуча форма лідерів, контроль простору – чемпіон України просто насолоджувався тим, що відбувалось на полі.

Вже на 2-й хвилині Мораес відкрив рахунок після розіграшу кутового і майже одразу стало зрозуміло, хто на полі господар. До речі, Каштру суттєво поліпшив гру на стандартах. Зокрема, цього сезону після кутових «Шахтар» забив вже 13 м’ячів. Команда Каштру влаштувала таку «двіжуху» в середині поля, що пресинг «Базеля» виявився абсолютно недієздатним.

Два тріо «гірників» Степаненко – Маркос Антоніо – Алан Патрік і Тайсон – Мораес – Марлос за рахунок руху і взаємодії створили тотальну перевагу «Шахтаря» в позиційному наступі та контратаках. Водночас, «Шахтар» спростив початкову фазу атаки. Аби уникнути помилок і зруйнувати пресинг суперника більшість атак розпочинав Пятов точними довгими передачами.

Сильний матч провели, як лідери (Тайсон, Мораес, Марлос і великий молодець Додо), так і нові фаворити Каштру – Маркос Антоніо і Алан Патрік. Перший став ключовою фігурою в опорній зоні, а другий в 29 років здійснив неймовірний якісний стрибок в розумінні гри. Окремо, варто похвалити наших молодих захисників Матвієнка і Бондаря, які в сьогоднішньому «Шахтарі» прогресують шаленими темпами.

Чому цього всього може не вистачити проти «Інтера»

17 серпня «Шахтар» зіграє півфінальний матч Ліги Європи проти «Інтера». І ось тут вже хлопцям Каштру потрібно додавати. Команда Антоніо Конте – майстер тактичного футболу. З ними фокуси не проходять. Італійців ви або перебігаєте чи задушите ментально, але переграти їх у чистому розумінні футболу неможливо.

Тут потрібна груба сила, швидкість і реалізація моментів. З «Вольфсбургом» і «Базелем» «гірники» реалізовували лише один момент з трьох, тоді як «Інтер» в матчі з «Баєром» мав три моменти і забив двічі.

Ще один важливий момент – захист. Навіть з напівживим «Базелем» оборонці «Шахтаря» помилялися. А що буде в грі проти топ-нападників – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінеса, Алексіса Санчеса? А ще є геній пасу Крістіан Еріксен. Усі захисники «Шахтаря» повинні серйозно поставитись до своїх прямих обов’язків. Насамперед, флангові – Додо і Матвієнко. Їх протистояння із зірковими опонентами може вирішити долю півфіналу.

Святослав Василик, Київ