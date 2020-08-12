Була складна гра, але ми практично весь час домінували – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» задоволений своєю командою.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував телеканалу «Футбол» перемогу в чвертьфіналі Ліги Європи над «Базелем» (4:1).

«Насправді, гра ніколи не виходить такою, як ти уявляєш собі в голові. Вона завжди дається абсолютно по-іншому. Звичайно, ти завжди щось намагаєшся планувати, але все відбувається не так. Результат - так, той, якого хотіли. Найголовніше, що ми пройшли в півфінал.

Була складна гра, але ми практично весь час домінували. Так, у другому таймі було пару моментів, коли ми відключалися. Але знову включалися, підходили до своєї гри.

Ми грали проти команди, у якої за 10 матчів було 8 перемог, 1 нічия і 1 поразка. Просто, щоб нагадати, наскільки складним був матч. Сьогодні дуже задоволений своїми гравцями, будемо готуватися до наступного матчу. Це зараз найголовніше», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв у чвертьфінальному матчі Ліги Європи «Базель» 4:1 і вийшов у півфінал турніру. У півфіналі «Шахтар» зіграє з «Інтером».