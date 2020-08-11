Ліга Європи: «Шахтар» виграв перший тайм в матчі з «Базелем»

У складі українського клубу відзначились Мораес і Тайсон.

«Шахтар» виграв перший тайм чвертьфінального матчу Ліги Європи проти «Базеля» - 2:0, повідомляє Укрінформ.

Вирішальні матчі плей-офф єврокубків в цьому сезоні складаються з одного поєдинку на нейтральному полі. «Шахтар» і «Базель» зустрічаються в Гельзенкірхені. Український клуб вийшов вперед вже на 2-й хвилині. Відзначився Мораес.

Другий м’яч «Шахтаря» на рахунку Тайсона.

В паралельному матчі «Вулвергемптон» - «Севілья» після першого тайму рахунок 0:0.

У півфіналах Ліги Європи «Інтер» зіграє з переможцем пари «Шахтар» - «Базель», а «МЮ» - з переможцем пари «Вулвергемптон» - «Севілья». Півфінали зіграють 16-17 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, у чвертьфіналах Ліги Європи італійський «Інтер» обіграв німецький «Баєр» 2:1, а «Манчестер Юнайтед» переміг данський «Копенгаген» 1:0.

Фото: Твіттер