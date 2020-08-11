Ліга Європи: «Інтер» та «МЮ» вийшли у півфінал

Міланський «Інтер» зіграє у півфіналі з переможцем пари «Шахтар» - «Базель».

У чвертьфіналах Ліги Європи італійський «Інтер» обіграв німецький «Баєр» 2:1, а «Манчестер Юнайтед» переміг данський «Копенгаген» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Цього сезону завершальні матчі плей-офф єврокубків складаються з одного матчу. «Інтер» і «Баєр» зустрілись в Дюссельдорфі. Міланський клуб переміг 2:1. За «Інтер» забивали Барелла і Лукаку. Гол «Баєра» в активі Гаверца.

В Кельні «МЮ» грав проти «Копенгагена». Основний час завершився без голів. В овертаймі Бруну Фернандеш реалізував пенальті і приніс «МЮ» перемогу 1:0.

У півфіналах Ліги Європи «Інтер» зіграє з переможцем пари «Шахтар» - «Базель», а «МЮ» - з переможцем пари «Вулвергемптон» - «Севілья». Півфінали зіграють 16-17 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» взяв до Німеччини на матч ЛЄ проти «Базеля» 26 гравців.

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