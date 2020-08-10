Ліга Європи: «Шахтар» взяв до Німеччини 26 гравців

Матч з «Базелем» через дискваліфікацію пропускає Хочолава.

«Шахтар» взяв до Німеччини для участі в матчах плей-офф Ліги Європи 26 гравців, повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

Воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко

Захисники: Болбат, Додо, Хочолава, Кривцов, Бондар, Вітао, Матвієнко, Сіпріано

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, Піхальонок, Марлос, Тете, Тайсон, Коноплянка, Соломон, Фернандо, Дентіньо

Нападники: Мораес, Сікан.

11 серпня «Шахтар» зіграє з «Базелем» в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи в Гельзенкірхені. Початок – о 22:00. Матчі заключних стадій ЛЄ пройдуть в Німеччині, фінал - в Кельні.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» в 1/8 фіналу пройшов «Вольфсбург». Команда Луїша Каштру двічі обіграла представника Бундесліги (2:1, 3:0).