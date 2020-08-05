"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" успішно подолали стадію 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

За сумою двох матчів "гірники" залишили за бортом розіграшу представника німецької Бундесліги "Вольфсбург", повідомляє Укрінформ.

Після виїзного успіху (2:1) "Шахтар" на НСК "Олімпійський" у Києві здобув переконливу перемогу - 3:0 і вийшов до 1/4 фіналу турніру.

"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

М'ячі забили: Жуніор Мораес (89-а хвилина, 90+3) і Манор Соломон (90+1).

Команди догравали матч у неповних складах. На 67-й хвилині за зрив атаки червону картку отримав Давид Хочолова, а на 69-й Джон Брукс достроково залишив поле за друге попередження.

У чвертьфіналі, який відбудеться 11 серпня на арені АуфШальке у Гельзенкірхені, "Шахтар" зійдеться з кращою командою пари "Базель" (Швейцарія) - "Айнтрахт" (Німеччина), яка визначиться у четвер, 6 серпня, на "Санкт-Якоб Парк" у Базелі. Перший поєдинок у Франкфурті-на-Майні завершився поразкою "Айнтрахта" з рахунком 0:3.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 21 серпня в Кельні (Німеччина).