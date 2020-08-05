Скрипник залишиться головним тренером "Зорі"

Віктор Скрипник залишився головним тренером луганської футбольної команди "Зоря".

Як повідомив пресслужбі "Зорі" генеральний директор клубу Станіслав Оганов, контракт зі Скрипником розрахований ще на два роки.

"Зоря" зібралася 2 серпня на навчально-тренувальній базі й розпочала тренування. Із сьогоднішнього дня всі тренування проводяться у дворазовому режимі. Хочу спростувати усі чутки щодо зміни тренерського штабу. Головним тренером команди був і є Віктор Анатолійович Скрипник. Помічники його теж працюють на своїх місцях, як і раніше. Багато було різних чуток, але вони так і залишилися чутками. Можу офіційно заявити, якщо до нашому футболісту або тренеру, який офіційно перебуває на контракті, з'являється інтерес з боку іншого клубу, то до нас має прийти офіційний лист із пропозицією від цього клубу. Після цього розпочинаються перемовини. Вони були проведені нами, наприклад, з Євгеном Чеберком та Богданом Михайличенком. Усе проходило за офіційно узгодженою процедурою.

Офіційного листа від "Дніпра-1" відносно переходу Віктора Скрипника ми не отримували. Офіційно скажу, що "Зоря" не підписувала ніякого контракту з Олександром Бабичем та іншими тренерами. Це теж лише чутки. У Скрипника діючий контракт із "Зорею" до червня 2022 року", - заявив Оганов.

Як повідомлялося, під керівництвом Віктора Скрипника "Зоря" здобула бронзові медалі чемпіонату України.

На фото: Віктор Скрипник/ua-football.com.