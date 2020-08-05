"Динамо" може продати Супряга у "Болонью" за 8-10 млн євро - ЗМІ

Італійський футбольний клуб "Болонья" продовжує виявляти інтерес до форварда київського "Динамо" Владислава Супряги.

Український клуб встановив на 20-річного нападника ціну від 8-ми до 10-ти мільйонів євро, повідомляє видання Bologna Sport News.

Така сума може бути непідйомною для італійського клубу, якому доведеться збалансувати бюджет через наслідки коронавырусу.

Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до літа 2023 року. В УПЛ форвард провів 24 матчі, забив 14 м'ячів (2 - з пенальті) і має 1 результативну передачу.

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Сезон-2019/2020 Супряга провів на правах оренди у "Дніпрі-1", а кілька днів тому повернувся до розташування київської команди.

Фото: sport.24tv.ua.