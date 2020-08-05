Стали відомі дати матчів першого та другого етапів Кубка України

Дирекція з проведення футбольного Кубка України визначила терміни першого та другого етапів турніру сезону-2020/2021.

Перший етап пройде 25-26 серпня. У ньому передбачається участь клубів Першої та Другої ліг, а також аматорських команд, повідомляє пресслужба УАФ.

Другий етап запланований на 29-30 серпня. Гратимуть переможці першого етапу та чотири-п'ять команд УПЛ, що матимуть найнижчий рейтинг серед усіх учасників елітного дивізіону чемпіонату країни.

Остаточно структуру проведення змагань та кількість учасників визначиться після того, як ПФЛ сформує склад учасників у Першій та Другій лігах українського футболу.

Зауважимо, що кожен етап Кубка України сезону-2020/2021 складатиметься з одного матчу.

Фото: uaf.ua.