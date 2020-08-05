Форвард "Шахтаря" Мораес: У нас є сили дійти до фіналу Ліги Європи
Укрінформ
Футбольний нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес оцінив шанси команди напередодні матчу-відповіді Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга".
В інтерв'ю телепередачі "Футбол NEWS" ключовий гравець донеччан висловив упевненість, що "Шахтар" може дістатися фіналу.
"Це не буде просто. "Вольфсбург" сильний фізично. Команда дуже агресивна. Добутий нами результат - дуже ризикований. Буде важко пройти далі, незважаючи на перевагу. Крім того, ми втратили Ісмаїлі, який є одним з найбільш важливих гравців нашої команди. без нього буде дуже непросто. Тим не менш, думаю, наша команда готова дістатися фіналу. У нас є для цього сили", - заявив Мораес.
Матч між "Шахтарем" та "Вольфсбургом" розпочнеться 5 авгеста о 19.55 за київським часом. Гра пройде у Києві на НСК "Олімпійський".
У першому поєдинку в Німеччині "Шахтар" був сильнішим - 2:1.
Фото: shakhtar.com.