Форвард "Шахтаря" Мораес: У нас є сили дійти до фіналу Ліги Європи

Футбольний нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес оцінив шанси команди напередодні матчу-відповіді Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга".

В інтерв'ю телепередачі "Футбол NEWS" ключовий гравець донеччан висловив упевненість, що "Шахтар" може дістатися фіналу.

"Це не буде просто. "Вольфсбург" сильний фізично. Команда дуже агресивна. Добутий нами результат - дуже ризикований. Буде важко пройти далі, незважаючи на перевагу. Крім того, ми втратили Ісмаїлі, який є одним з найбільш важливих гравців нашої команди. без нього буде дуже непросто. Тим не менш, думаю, наша команда готова дістатися фіналу. У нас є для цього сили", - заявив Мораес.

Матч між "Шахтарем" та "Вольфсбургом" розпочнеться 5 авгеста о 19.55 за київським часом. Гра пройде у Києві на НСК "Олімпійський".

У першому поєдинку в Німеччині "Шахтар" був сильнішим - 2:1.

Фото: shakhtar.com.