Воротар "Шахтаря" Кудрик гратиме в оренді за "Маріуполь"

Футбольний голкіпер донецького "Шахтаря" Олег Кудрик у сезоні-2020/2021 на правах оренди виступатиме за "Маріуполь".

Угода розрахована на один сезон, повідомляє пресслужба ФК "Маріуполь".

Контракт 23-річного українця з донецьким клубом підписаний до літа 2021 року.

Минулого сезону воротар також на правах оренди грав за львівські "Карпати" (11 матчів).

Кудрик народився у Львові. Він є вихованцем ФК "Львів" та академії ФК "Шахтар". З донецьким клубом був фіналістом юнацької Ліги УЄФА сезону-2014/2015.

Фото: fckarpaty.com.