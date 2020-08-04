"Колос" орендував футболістів "Динамо" Смирного та Кравченка

Футбольні хавбеки київського "Динамо" Євген Смирний та Микита Кравченко наступного сезону виступатимуть на правах оренди за ковалівський "Колос".

Угода між клубами розрахована на один рік, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

21-річний Смирний вже захищав кольори "Колоса" у сезоні-2019/2020, завоювавши разом з командою путівку до кваліфікації Ліги Європи. На рахунку хавбека - 5 голів у 25-ти матчах української Прем'єр-ліги.

23-річний Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді у донецькому "Олімпіку", взявши участь у 12-ти матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.