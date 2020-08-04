"Зоря" назвала кращого футболіста команди сезону-2019/2020

Футбольний півзахисник Богдан Леденєв став кращим гравцем "Зорі" за підсумками минулого сезону.

Так вирішили уболівальники луганського клубу, які проголосували на сторінках у Facebook, Twitter та Instagram, повідомляє 4 серпня пресслужба ФК "Зоря".

На 2-3-у місцях позиціях хавбеки Богдан Михайличенко та Владислав Кочергін. Четвертим за результатами голосування став форвард Владислав Кабєв.

Леднєв у сезоні-2019/2020 провів 33 матчі, в яких забив 13 м'ячів і зробив 3 результативні передачі.

Додамо, що Леднєв з літа 2018 року виступав за "Зорю" на правах оренди. Тепер футболіст повернувся до київського "Динамо".

Фото zarya-lugansk.com.