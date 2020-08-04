"Шахтар" продовжив контракт з бразильцем Маркосом Антоніо

Чемпіон України донецький "Шахтар" підписав нову угоду з футболістом збірної Бразилії U20 Маркосом Антоніо.

Як повідомляє офіційний сайт українського клубу, угода з хавбеком розрахована на п'ять років.

"Маркос Антоніо став гравцем "Шахтаря" у січні 2019 го. У сезоні-2018/2019 він провів 10 матчів у чемпіонаті та Кубку України, забив 1 м'яч і зробив з командою "золотий дубль". Сезон-2019/2020 став першим повним для Маркоса у "Шахтарі". Хавбек гармонійно вписався до складу і став отримувати більше ігрового часу, дебютував в єврокубках і відзначився голом у поєдинку з "Вольфсбургом". Загалом у сезоні Маркос Антоніо провів вже 28 матчів і забив 3 м'ячі. 13 червня бразильцю виповнилося 20 років", - зазначається у повідомленні.

Фото: shakhtar.com.