Чвертьфінал Ліги Європи "Шахтар" - "Базель" розсудить англієць Олівер

11 серпня футболісти донецького "Шахтаря" проведуть поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА проти швейцарського "Базеля".

Як повідомляє Укрінформ, головним арбітром зустрічі призначений Майкл Олівер з Англії.

Його асистентами будуть співвітчизники Стюарт Берт та Саймон Беннетт. Четвертий арбітр - Вільям Коллам (Шотландії). У якості арбітра VAR працюватиме англієць Крейг Поусон.

35-річний Олівер раніше матчі "Шахтаря" не обслуговував. 2014 року він судив поєдинок групового раунду Ліги Європи "Стяуа" (Бухарест) - "Динамо" (Київ), у якому перемогли кияни - 2:0.

Зустріч "Шахтар" - "Базель" відбудеться у вівторок у німецькому місті Гельзенкірхені, на стадіоні "Арена АуфШальке" за порожніх трибун. Початок гри - о 22.00.

Фото: Getty Images.