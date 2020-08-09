Українця Зозулю визнали найціннішим футболістом "Альбасете" в сезоні

Українському форварду іспанської футбольної команди "Альбасете" Роману Зозулі вручили нагороду Trofeo Garra.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Альбасете", цей приз заснувала Культурна асоціація міста Альбасете для найціннішого гравця клубу в сезоні, передає Укрінформ.

"Зозуля провів чудовий сезон. Український нападник отримує цю нагороду вдруге. Рвныше його нагородили призом Trofeo Garra 2018 року", - зазначається у повідомленні.

У сезоні, що завершився, Зозуля забив 4 м'ячі і зробив 2 гольові передачі у 38-ми поєдинках.

Фото: albacetebalompie.es.