Українця Зозулю визнали найціннішим футболістом "Альбасете" в сезоні
Укрінформ
Українському форварду іспанської футбольної команди "Альбасете" Роману Зозулі вручили нагороду Trofeo Garra.
Як повідомляє офіційний сайт ФК "Альбасете", цей приз заснувала Культурна асоціація міста Альбасете для найціннішого гравця клубу в сезоні, передає Укрінформ.
"Зозуля провів чудовий сезон. Український нападник отримує цю нагороду вдруге. Рвныше його нагородили призом Trofeo Garra 2018 року", - зазначається у повідомленні.
У сезоні, що завершився, Зозуля забив 4 м'ячі і зробив 2 гольові передачі у 38-ми поєдинках.
Фото: albacetebalompie.es.