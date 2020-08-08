Дуелунд: Настав мій час довести, що я гідний грати за "Динамо"
Гравець вважає, що настав його час скористатися шансом, повідомляє пресслужба столичної команди.
"У матчі з "Вересом" ми добре виглядали у фізичному плані. Звичайно, ще потрібно працювати над поліпшенням гри, але у нас є час для цього - попереду два тижні підготовки, і думаю, що до першої гри сезону ми підійдемо у відмінному стані. "Верес" був хорошим суперником для першого контрольного матчу, для перевірки кондицій. В обоймі "Динамо" багато атакуючих півзахисників. Це підвищує здорову конкуренцію. У нас новий тренер, новий тренерський штаб - все нове, тому кожен футболіст прагне якнайкраще зарекомендувати себе . Особисто я проходжу такий етап у кар'єрі, коли я все ще молодий гравець, але вже здобув певний досвід. Я хочу грати у футбол, хочу грати за "Динамо", - сказав Дуелунд.
Минулого сезону УПЛ данець провів вісім матчів.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.