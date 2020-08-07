«Динамо» перемогло «Верес» в першому матчі під керівництвом Луческу

Голи в активі Дуелунда, Супряги і де Пени.

«Динамо» зіграло перший контрольний матч під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу. Київський клуб переміг «Верес» 3:0, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі відзначилися Міккель Дуелунд і Владислава Супряга. Після перерви третій м’яч «Динамо» забив Карлос де Пена.

За киян зіграли футболісти, які влітку повернулися з оренди: Супряга, Олександр Тимчик, Богдан Ледньов, Роман Вантух, Жерсон Родрігес і Сергій Булеца.

Як повідомляв Укрінформ, Луческу очолив «Динамо» в кінці липня. На посту наставника киян 75-річний румун змінив Олексія Михайличенка, який в минулому сезоні посів з «біло-синіми» друге місце в чемпіонаті і виграв Кубок України.

Фото: dynamo.kiev.ua