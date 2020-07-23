Луческу став головним тренером київського "Динамо"

74-річний румунський футбольний тренер Мірча Луческу став головним наставником київського "Динамо".

Про це повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

З 2004-го по 2016 роки Луческу був головним наставником футболістів донецького "Шахтаря", з якими здобув Кубок УЄФА. Загалом же з "гірниками" румунський тренер виграв 22 трофеї, зокрема, вісім разів ставав чемпіоном України.

З 2019 року тренер залишився без роботи після того, як перестав очолювати збірну Туреччини.

Читайте також: Мірча Луческу прибув до Києва

Нагадаємо, із серпня 2019-го динамівську команду тренував Олексій Михайличенко, якого звільнили з посади 20 липня.

Фото: Динамо